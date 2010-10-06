«Укрзализныця» к Евро-2012 обучит иностранным языкам почти 5,5 тысяч железнодорожников

В рамках подготовки железнодорожной отрасли к проведению в Украине чемпионата Европы 2012 года по футболу «Укрзализныця» планирует провести обучение профессиональному общению иностранными языками для 5492 работников железных дорог Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В текущем году запланировано проведение обучения 1771 железнодорожника, из которых уже 556 лиц прошли обучение и 323, — учатся сейчас.

Согласно сообщению, для железнодорожников, которые непосредственно контактируют с пассажирами, организованы курсы изучения иностранных языков в рамках профессионального направления.

С целью подготовки работников пассажирского хозяйства «Укрзализныци» к Евро-2012 разработаны тематические планы и программы курсов целевого назначения по обучению профессиональному общению на иностранных языках проводников, билетных кассиров, дежурных по вокзалу, работников справочного бюро.

Как отмечают в ведомстве, кроме того “Укрзализныця” подготовит специальные словари-разговорники для членов поездных бригад, проводников и работников вокзалов. В частности, Днепропетровским национальным университетом железнодорожного транспорта уже разрабатывается словарь-разговорник, составленный на английском, немецком, французском и польском языках. Оригинал-макет словаря-разговорника университетом будет выполнен до конца этого года. В целом к Евро-2012 запланировано подготовить 5 тысяч экземпляров. Кроме того, Донецкой железной дорогой разработан украино-англо-немецкий словарь, а Южной железной дорогой – Тематический разговорник для работников железнодорожного транспорта.