Минтранс и Минэкономики согласовали скидки на перегрузку нефти в морских портах

Министерство транспорта и связи и Министерство экономики Украины согласовали введение скидок на оплату услуг по перегрузке нефти в морских портах, в зависимости от объема ее поставок.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минтранссвязи.

Согласно сообщению, теперь для введения этих скидок необходима лишь позитивная резолюция Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Напомним, 28 сентября премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил руководителям этих трех ведомств срочно решить вопрос внесения изменений в Сборник тарифов на комплекс работ, связанных с обработкой грузов в портах Украины.

Как отмечают в Минтранссвязи, после принятия акта плата за использование причала при проведении перегрузки нефти и нефтепродуктов будет варьироваться от 2,1 до 1,1 долл. США за тонну, в зависимости от объема груза.

Этим самым будут созданы привлекательные условия для привлечения дополнительных объемов грузопотоков нефти и нефтепродуктов, ожидается увеличение доходов портов с соответствующим обеспечением роста дополнительных отчислений в Государственный бюджет.

По прогнозам Минтранса, внесение соответствующих изменений в Сборник тарифов может привести к увеличению объемов переработки нефти и нефтепродуктов в 2011 году на 3,5 млн. тонн. Доходы при этом вырастут на 42,8 млн. грн., а Госбюджет получит 20,3 млн. грн. По данным министерства, в 2009 году отечественными портами было переработано 13,5 млн. тонн указанных грузов, из которых транзит - 10,7 млн. тонн.