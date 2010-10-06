Пункты пропуска Южной таможни ускорят проведение процедур

Государственная таможенная служба Украины намерена ускорить проведение таможенных процедур в международных пунктах пропуска через государственную границу Украины для морского (речного) и паромного сообщения, которые расположены в зоне деятельности Южной таможни.

Это предусмотрено приказом Гостаможслужбы (от 1 октября 2010 г. №1127), текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, по распоряжению премьер-министра Николая АЗАРОВА относительно сокращения времени проведения таможенного осмотра товаров в контейнерах на территории морских портов от 23 сентября 2010 года с целью реализации Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли, принятых Всемирной таможенной организацией в июне 2005 года, Гостаможслужба должна обеспечить ускорение оформления товаров, которые перемещаются через границу Украины в пунктах пропуска для морского (речного) и паромного соединения, которые расположены в зоне деятельности Южной таможни.

Приказом Гостаможслужбы от 1 октября 2010 г. №1127 утверждаются положение о функционировании системы предварительного информирования и деятельности подразделения анализа предварительной информации в Южной таможне, порядок взаимодействия подразделения анализа предварительной информации и подразделений таможенного оформления.

Устанавливается, что проведение таможенного осмотра товаров во время перемещения через границу Украины в контейнерах при перевозках в непрямом международном соединении с использованием водных и автомобильных (железнодорожных) транспортных средств перевозчиков, с перегрузкой на территории пунктов пропуска для морского (речного) и паромного соединения не должно превышать два часа.

Также определяется, что, как правило, не подлежат таможенному осмотру товары, которые направляются в другие таможенные органы или подразделения таможенного оформления Южной таможни для их таможенного оформления в соответствии с избранным режимом. В случае перемещения товаров транзитом через территорию Украины, таможенный осмотр проводится исключительно на основании анализа информации, которая содержится в товаросопроводительных документах или другой информации, которая есть в наличии в госорганах.

Решение о проведении таможенного осмотра товаров может быть принято: подразделением анализа предварительной информации; должностным лицом, которое непосредственно осуществляет таможенный контроль, по письменному согласованию с руководителем подразделения таможенного оформления на основании имеющейся информации, полученной от подразделения анализа предварительной информации, или самостоятельно с учетом страны отправления/назначения, маршрута движения контейнера, информации о получателе/отправителе или перевозчике, информации, которая содержится в товаросопроводительных документах или документах контроля за доставкой товаров в таможню и т.д.

Устанавливается также, что в случае отсутствия результативности проведения таможенных осмотров, эти решения будут рассматриваться как такие, которые приняты безосновательно должностным лицом таможенного органа.