Потери грузовых ресурсов на ДЖД из-за простоев достигают 2 тыс. вагонов ежесуточно

На Донецкой железной дороге в настоящее время потери грузовых ресурсов из-за простоев достигают 2 тысяч вагонов ежесуточно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что Донецкая железная дорога ощущает дефицит грузового подвижного состава, и это вызвано огромными задержками и большим количеством повреждений грузовых вагонов на подъездных путях промышленных предприятий Донбасса. Сегодня подвижной состав простаивает в 4-8 раз дольше, чем предусмотрено нормативами при погрузке-разгрузке, подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается также, что ситуация с выгрузкой железнодорожных вагонов на промышленных предприятиях очень сложная. Срывы выгрузки по предприятиям, которые обслуживает Донецкая железная дорога, за три квартала 2010 года составили 495 752 вагона, или 1816 вагонов в среднем в сутки. Это на 158 949 вагонов больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В целом, срывы выгрузки за 9 месяцев 2010 года составили: по предприятиям Министерства промышленной политики - 171 505 вагонов (на 37 304 вагона больше, чем за аналогичный период прошлого года); по угольным предприятиям - 224 605 вагонов (больше на 103 623 вагонов); по ТЭС - 67 937 вагонов (больше на 25 317 вагонов).