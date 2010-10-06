Фонд госимущества выставил на продажу “Днепрометрострой”

Фонд государственного имущества (ФГИ) объявил конкурс по продаже 96,157% государственного пакета акций ОАО "Днепрометрострой". Об этом сообщает официальное издание ФГИ “Ведомости приватизации”.

Начальная стоимость пакета составляет 8 млн. 100 тыс. грн.

Согласно объявлению в «Ведомостях приватизации», конкурс состоится через 75 дней со дня публикации - 6 октября т.г.

Справка УНИАН. ОАО «Днепрометрострой» исполняет функции генерального подрядчика по строительству метрополитена в Днепропетровске.

По информации Фонда госимущества, дебиторская задолженность предприятия за первое полугодие 2010 г. составила 6 млн. 371 тыс. грн., кредиторская задолженность – 5 млн. 220 тыс. грн. Стоимость активов предприятия составила 10 млн. 950 тыс. грн.

Общая площадь земельных участков – 4,4 га. Уставный капитал – 8 млн. 379 тыс. грн.