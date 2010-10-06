Полтавский автоагрегатный завод увеличил производство в 2,3 раза

Полтавский автоагрегатный завод, входящий в состав холдинговой компании «АвтоКрАЗ», в январе-сентябре 2010 года увеличил объем производства продукции в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 55 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, в сентябре 2010 года по сравнению с августом рост производства составил 17%, в том числе тормозной аппаратуры – 22%, товаров народного потребления – 14%.

В январе-сентябре т.г. завод произвел отгрузку продукции на 72,2 млн. грн., в том числе тормозной аппаратуры – на 59,7 млн. грн.

В общем объеме отгруженной за январь-сентябрь 2010 года продукции доля экспорта составила 78,6%, в том числе тормозной аппаратуры – 95%.

Справка УНИАН. Полтавский автоагрегатный завод – единственное в Украине и одно из крупнейших в СНГ специализированное предприятие по производству тормозной аппаратуры, предназначенной для грузовых автомобилей типа КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, прицепов и полуприцепов, автобусов, троллейбусов и специальной автотехники. Кроме того, предприятие производит пневмоаппараты для технологического оборудования (блоков подготовки воздуха, пневмораспределителей и электропневмоклапанов) и товаров народного потребления.

В 2009 году Полтавский автоагрегатный завод произвел товарной продукции на сумму 52,6 млн. грн., что на 71% больше, чем в 2008 году.