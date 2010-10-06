«АвтоКрАЗ» увеличил реализацию автотехники на 86%

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-сентябре 2010 года по сравнению с соответствующим периодом 2009 года увеличила объемы реализацию автомобильной техники на 86%, или на 354 автомобиля, до 763 автомобилей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба холдинга.

Согласно сообщению, из них в Украине - 12% , в страны СНГ – 39%, дальнее зарубежье – 49%.

Основными потребителями автомобилей КрАЗ в Украине стали предприятия и организации горнодобывающей и лесозаготовительной отраслей, предприятия, изготавливающие специальные надстройки.

В 2010 году компания значительно увеличила продажи в Российскую Федерацию, что и обеспечило компании в 2010 году положительную динамику реализации продукции. Так, если за 2009 год в РФ было реализовано всего около 50 автомобилей, то начиная с января текущего года объем продаж последовательно увеличился с 15 автомобилей в январе до 80 единиц в сентябре. Всего в 2010 году компания панирует реализовать в Российскую Федерацию порядка 500 автомобилей.

Значительно, по сравнению с прошлым годом, выросли поставки и в страны СНГ, особенно Грузию – 33 единицы, Азербайджан - около 20 (поставки в эти страны в 2009 году не производились), в два раза - в Узбекистан.

Большую часть продукции в этом году компания поставила на экспорт, сохранив свои позиции в традиционных странах-экспортерах и увеличив поставки в Южную Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток.

Увеличение объема реализации связано с выполнением заказов, которые компания получила, одержав победу в целом ряде тендеров, как на поставку коммерческих, так и военных автомобилей. Одна из последних сделок - контракт на поставку в Россию 100 самосвалов КрАЗ-65032 по заказу официального дистрибьютора ХК «АвтоКрАЗ» в Российской Федерации - компания «РусКрАЗ», заказ Управления промышленных предприятий Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины на партию самосвалов КрАЗ-65055 для Эрастовского карьероуправления (Днепропетровская обл.), 20 лесовозов КрАЗ-64372 по заказу «РусКрАЗ» для поставки в Красноярский край.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, в сентябре холдинговая компания «АвтоКрАЗ» не смогла выполнить план производства из-за неритмичной работы заводов-поставщиков: было произведено 69 единиц автомобильной техники КрАЗ – 76,4% от запланированного. Автомобили, которые не удалось собрать в сентябре, находятся в плане производства октября.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году "АвтоКрАЗ" отгрузил потребителям 654 автомобиля, что составляет около 20% реализации 2008 года.