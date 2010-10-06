Минтранс упорядочит условия проверки предприятий водного хозяйства

Для упорядочения проведения плановых проверок предприятий водного хозяйства и во исполнение распоряжения Кабинета Министров специалисты Министерства транспорта и связи Украины разработали проект приказа «Об утверждении перечня вопросов и унифицированных актов проверок для осуществления плановых мероприятий государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности», который выносится на публичное общественное обсуждение.

Об этом УНИАН сообщили в министерстве.

Согласно сообщению, принятие этого документа облегчит проведение проверки деятельности водного хозяйства и будет способствовать улучшению состояния безопасности судоходства, в частности, особое внимание уделяется проверке наличия необходимых лицензий и других разрешительных документов.

Документ разработан для около тысячи субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность на водных путях, в том числе для портов, владельцев плавсредств, судоходных компаний, стоянок маломерных судов, лоцманских служб, гидротехнических сооружений и многих других.