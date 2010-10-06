«АвтоКрАЗ» увеличил производство в 5,5 раза

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-сентябре 2010 года увеличила объемы производства автомобилей в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 644 штук.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в сентябре т.г. «АвтоКрАЗ» не смог выполнить план производства из-за неритмичной работы заводов-поставщиков: было произведено 69 единиц автомобильной техники КрАЗ, что составило 76,4% от запланированного.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году «АвтоКрАЗ» отгрузил потребителям 654 автомобилей, что составляет около 20% реализации 2008 года.