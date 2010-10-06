350 юных железнодорожников в ноябре отдохнут в «Артеке»

350 юных железнодорожников возрастом 12-15 лет отдохнут в Международном детском центре «Артек» в ноябре, на первой в Артеке профессиональной смене. Как сообщает пресс-служба “Укрзализныци”, об этом в разговоре с отраслевой прессой сообщил генеральный директор ведомства Михаил КОСТЮК.

Детские группы будут формировать из тех, кто изучает железнодорожное дело на детских железных дорогах, в домах науки и техники по направлениям технического творчества и художественной самодеятельности.

«Мы разработаем для них профессиональные программы, организуем учебу, проведем конкурсы и викторины на знание железнодорожного дела, это же наше будущее! Будущее украинской железной дороги», – подчеркнул М. КОСТЮК.

Больше всего шансов попасть в “Артеку” будут иметь юные железнодорожники из многодетных семей работников отрасли, представители железнодорожных династий, дети–инвалиды и дети–сироты.

Дети будут изучать школьную программу и азы железнодорожной науки у преподавателей детских железных дорог.