Треть взрослых жителей Украины регулярно используют Интернет

В Украине насчитывается 12,9 млн. регулярных пользователей Интернета в возрасте 15 лет и старше, что составляет треть взрослого населения страны. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) со ссылкой на исследование компании InMind.

При этом 11,8 млн. человек используют Интернет один раз в неделю и чаще, а 8,7 млн. человек – каждый день или почти каждый день (число пользующихся раз в месяц включает в себя число пользующихся ежедневно и еженедельно).

Проект исследований, который по заказу ИнАУ с февраля 2010 г. выполняется компанией InMind, предусматривает изучение численности и социально-демографического профиля интернет-аудитории в Украине и рекрутирование на базе этой информации участников исследовательской панели с последующей установкой на их компьютеры специального ПО для мониторинга посещения ими всех интернет-ресурсов. В результате исследования впервые стали доступны данные о социально-демографическом профиле отечественных посетителей всех без исключения самых популярных в Украине интернет-ресурсов.

Согласно исследованию, 54% пользователей Интернета в Украине составляют мужчины, наиболее востребован Интернет в возврастной группе от 15 до 30 лет, на которых пришлось 58% пользователей в Украине, 29% пользователей входят в группу от 31 до 45 лет, и 13% пользователей – старше 46 лет.

Наиболее активно Интернетом пользуются на востоке и в центре Украины, на эти регионы приходится по 33% от всех пользователей, на западе Украины Интернетом пользуются 18%, и на юге – 16%.

Больше всего интернет-пользователей от общего числа приходится на города с населением более 100 тыс. – 58%, на города с населением менее 100 тыс. приходится 25% пользователей и на села – 17%.

По словам директора по маркетингу исследовательской компании InMind Елены ЖИТНИК, установочное исследование проводится на ежеквартальной основе для постоянного мониторинга численности и социально-демографической структуры пользователей Интернет. Она отметила, что в сентябре 2010 года на основе данных установочного исследования начала работу первая софтверная панель интернет-пользователей Украины, и в течение первого месяца работы панели обработана информация более чем по 50 тыс. поддоменов.