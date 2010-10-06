«Антонов» и «Лизингтехтранс» договорились о поставке десяти самолетов Ан-148

ГП «Антонов» и ГП «Лизингтехтранс» подписали протокол о намерениях по закупке лизинговой компанией десяти самолетов Ан-148 украинских и заграничных авиакомпаний.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи Украины.

Как сообщалось ранее, ГП «Лизингтехтранс», которое принадлежит к сфере управления Минтранса, а также украинские авиакомпании «АэроСвит», «Днеправиа», «Донбассаэро» и государственное предприятие «Антонов» подписали соглашение об обеспечении обновления авиапарка этих авиакомпаний самолетами Ан-148 на условиях лизинга. До конца 2011 года украинские авиаперевозчики намерены увеличить количество эксплуатируемых Ан-148 до семи самолетов. Два самолета Ан-148 эксплуатирует «АэроСвит».