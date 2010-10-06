Азаров предложил Финляндии купить украинские самолеты

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предложил Финляндии рассмотреть вопрос о возможности закупок украинских самолетов для регионального сообщения.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь украинского премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, такое предложение Н.АЗАРОВ сделал сегодня в ходе встречи с премьер-министром Финляндии Мари КИВИНИЕМИ, передает корреспондент УНИАН.

Также Н.АЗАРОВ в ходе встречи отметил, что финские компании могли бы плодотворно сотрудничать с украинскими коллегами в агропромышленном комплексе.

В ходе переговоров стороны отметили необходимость активизации сотрудничества, так как на сегодняшний день потенциал использован не в полном объеме. В частности, отметил В.ЛУКЬЯНЕНКО, подчеркивалась необходимость увеличения экспорта украинской продукции в Финляндию.