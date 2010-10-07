Горсовет разрешил «Днепропетровскому электротранспорту» привлечь 17 млн. грн.
Депутаты Днепропетровского городского совета вчера на очередной сессии приняли решение разрешить коммунальному предприятию «Днепропетровский электротранспорт» привлечь 17 млн. грн. кредита для обновления парка.
Об этом говорится в решении совета, текстом которого располагает УНИАН.
Залогом под кредит предоставлены помещения кинотеатров «Сич», «Салют», «Спутник» и первые этажи шести жилых домов в центре города.
Депутаты также решили освободить банковское учреждение, горсовет и коммунальное предприятие от уплаты госпошлины за проводимые операции по оформлению кредита.
Как сообщал УНИАН, Днепропетровский горсовет 16 июня т.г. дополнительно выделил 38 млн. грн. на финансовую поддержку КП "Днепропетровский электротранспорт" в текущем году.
В состав предприятия входят два троллейбусных и одно трамвайное депо.
Годовой объем электротранспортных перевозок в Днепропетровске составляет 133,5 млн. пассажиров.