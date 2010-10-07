Министр транспорта РФ предлагает Алжиру закупить самолеты Ан-140

Министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН считает, что самолеты Ан-140 могли бы удовлетворить потребности Алжира в самолетах малой вместимости.

Об этом он сказал в Алжире, передает РИА Новости.

По его данным, алжирской стороне потребуется до 40 самолетов.

В беседе с журналистами И.ЛЕВИТИН рассказал, что Алжир заинтересован в закупке самолетов на 20-40 пассажиров, и сейчас в Алжире находятся представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которые встречаются со своими алжирскими коллегами.

По мнению И.ЛЕВИТИНА, Ан-140 "могли бы подойти" алжирской стороне.

Министр подчеркнул, что это всего лишь предложение российской стороны, Алжир ведет переговоры об авиационном сотрудничестве не только с Россией, но и с другими странами.

Справка УНИАН. Региональный самолет Ан-140 предназначен для пассажирских и смешанных пассажирско-грузовых перевозок. Он обладает высокой топливной эффективностью, может эксплуатироваться в широком диапазоне высот аэродромов и климатических условий, в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью.

Самолет представляет собой высокоплан с оперением нормальной схемы и двумя турбовинтовыми двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1, установленными на крыле. Вспомогательная силовая установка АИ9-3Б, расположенная в хвостовой части фюзеляжа, обеспечивает автономную эксплуатацию самолета на необорудованных аэродромах. Высокий уровень комфорта пассажирской кабины достигнут выбором оптимальных пропорций объема салона и вспомогательных помещений, низким уровнем шума и вибраций, благоприятным климатическим режимом, мягким освещением и другими мероприятиями.

Ан-140 разработан украинским АНТК "Антонов". Серийное производство самолетов Ан-140 и Ан-140-100 развернуто на ХГАПП (Харьков, Украина), на ОАО "Авиакор – Самарский авиационный завод" (Самара, Россия) и на предприятии HESA (Исфахан, Иран).