Ревизоры ПЖД изъяли в электричках более 170 поддельных документов

Ревизоры Приднепровской железной дороги во время месячника по повышению доходности пригородных перевозок в сентябре этого года изъяли у пассажиров электропоездов более 170 поддельных документов для льготного проезда. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Отмечается, что с 1 по 30 сентября железнодорожники выявили при посадке в электропоезда более 6,2 тыс. безбилетных пассажиров и 4,4 тыс. пассажиров льготных категорий без посадочных талонов. Около 8,3 тыс. человек приобрели билеты непосредственно в электропоездах во время ревизорских проверок на сумму 36 тыс. грн.