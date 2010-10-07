Минтранс готовит столичный автовокзал к приватизации

Министерство транспорта и связи готовит передачу в управление Фонда государственного имущества Украины государственного предприятия «Киевпассервис» (столичный автовокзал) для последующей его приватизации.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, это осуществляется во исполнение задачи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧ, озвученной при вступлении в должность, о том, что на протяжении пяти лет Украина должна завершить приватизацию государственного имущества, за исключением предприятий, имеющих для государства стратегическое значение.

Как отмечают в министерстве, логика передачи ГП «Киевпассервис» частному владельцу заключается в том, что, согласно результатам проведенной инвентаризации предприятий транспортной отрасли, государство на сегодняшний день оказалось неэффективным собственником этого предприятия: по экономическим показателям ГП «Киевпассервис» сейчас работает не на 100% своего потенциала и является монополистом в сфере пассажирских автоперевозок.

«Политика Минтранссвязи является консолидированной с политикой Президента Украины - государственное имущество должно быть приватизировано», - отметил заместитель министра транспорта и связи Украины Алексей БАРАНОВ. По его словам, почти все предприятия разных отраслей транспорта, входящих в сферу управления Минтранссвязи, за исключением объектов стратегического значения, будут приватизированы.

Задачей нового владельца для потенциальных инвесторов Минтранссвязи определило сохранение профиля предприятия, его развитие и модернизацию. Другие возможные условия приватизации будут разработаны отдельно во время работы совместной рабочей группы специалистов Минтранссвязи и Фонда государственного имущества Украины, которая начинает свою работу.

Согласно сообщению, позиция Минтранссвязи заключается в необходимости создания рынка автостанционных услуг и развития конкурентной среды среди автостанций. Ведь на сегодняшний день перевозчики, занимающиеся предоставлением услуг по пассажирским автоперевозкам, страдают от монопольного положения автостанций и их тарифного произвола (почти 30% стоимости билета сегодня составляет стоимость автостанционных услуг), что является для них невыгодным.

С целью урегулирования данной проблемы Минтранссвязи разработало приказ «Об утверждении Порядка государственного регулирования деятельности автостанций», которым устанавливаются условия открытия и закрытия автостанций, требования к проведению их аттестации, определение размера автостанционного сбора и упорядочиваются взаимоотношения между автостанциями, автомобильными перевозчиками и органами власти.

Согласно сообщению, Минтранссвязи своим приказом, который в настоящее время проходит согласование в Министерстве юстиции Украины, предусмотрело возможность открытия альтернативных автостанций, что будет способствовать развитию конкурентной среды.

Напомним, "Киевпассервис" сократил чистую прибыль в 2009 году на 17,42% по сравнению с 2008 годом - до 294 тыс. грн., чистый доход - на 10,37% - до 20,863 млн. грн.