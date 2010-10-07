ЛЖД и СВРЗ переоборудуют специальные платформы в вагоны-лесовозы

Львовская железная дорога и Стрыйский вагоноремонтный завод воплотили в жизнь проект переоборудования специальных платформ для перевозки большегрузных контейнеров в вагоны для перевозки лесоматериалов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД, это решение призвано решить проблему острой нехватки вагонов-лесовозов на железных дорогах Украины. Прогрессивную новинку недавно презентовали руководству ЛЖД в цехах СВЗ.

Согласно сообщению, на заводе выполнили переоборудование первого лесовоза, работы обошлись в 135 тыс. грн. Первый вагон прошел все испытания и проверки, мастера еще раз убедились в его надежности, а на Львовской железной дороге уже запланировали целом переоборудовать таким образом как минимум 70 платформ, 30 из которых - уже в этом году.

Вложенные средства железнодорожники планируют вернуть в течение 8 месяцев, а ожидаемый экономический эффект от использования одной модернизированной платформы в течение одного года составляет около 108 тыс. грн.

Как отмечают на ЛЖД, сегодня на магистралях Украины сложилась сложная ситуация с обеспечением подвижного состава для перевозки лесных грузов. В инвентарном парке «Укрзализныци» есть всего 133 вагона для таких перевозок, тогда как потребность в лесовозах выше в несколько раз. Из 133 вагонов 120 эксплуатируют именно на Львовской железной дороге.

В основном вагоны-лесовозы подают грузоотправителям под погрузку лесных грузов на экспорт в Румынию, Венгрию, Словакию и Польшу. Грузоотправители предпочитают именно вагоны-лесовозы для перевозки своих грузов, поскольку это экономически выгоднее и эффективнее, чем перевозить лес в полувагонах. При этом 75% вагонов-лесовозов, которые есть в Украине, эксплуатируются уже более 20 лет, поэтому существует необходимость обновлять этот подвижной состав. По данным ЛЖД, однако сегодня на приобретение одного нового вагона-лесовоза требуется около 650 тыс. грн.

В связи с этим, на Львовской магистрали выступили с инициативой экономить средства и на базе Стрыйского вагоноремонтного завода реализовать прогрессивную идею переоборудования невостребованных специальных платформ на вогоны-лесовозы.

По данным ЛЖД, за 8 месяцев текущего года Львовская железная дорога погрузила 23 960 вагонов лесных грузов, в том числе 2979 вагонов-лесовозов и 19 147 полувагонов, а значит доля лесовозов составляет 12,4%. В среднем в месяц железная получает более 600 заявок на вагоны-лесовозы, удовлетворить может лишь около 400.

Привлечение большего количества вагонов-лесовозов позволит железнодорожникам высвободить остродефицитные полувагоны, которые используют для перевозки таких стратегических грузов как уголь, железорудное сырье, строительные материалы и др.