Корпорация «Богдан» поставит Луганску 10 троллейбусов

ООО «Богдан-Лизинг», которое входит в состав корпорации «Богдан», выиграло тендер МКП «Луганскэлектротранс» (г. Луганск) на предоставление финансовых лизинговых услуг для приобретения 10 троллейбусов Богдан-Т601.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его словам, ДП «Автосборочный завод №1» ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» (г. Луцк) уже начало подготовку к производству троллейбусов, чтобы в течение октября-ноября текущего года передать их заказчику.

При этом он добавил, что городской низкопольный троллейбус большого класса Богдан-Т601 изготовляется на мощностях корпорации в Луцке с использованием электрооборудования компании Cegelec.

Также С.КРАСУЛЯ отметил, что на сегодня корпорация «Богдан» - единственная из компаний транспортного машиностроения Украины, которая сертифицировала свои троллейбусы на рынке Европейского Союза, а также начала совместное производство троллейбусов в Чехии.

Напомним, на сегодня корпорация имеет самый широкий модельный ряд автобусов и троллейбусов среди отечественных производителей. Продукция корпорации представлена абсолютно во всех классах: от особо малого до сверхбольшого. Производственные мощности компании позволяют ей изготовлять до 9 000 автобусов и троллейбусов в год.

В 2008 году корпорация «Богдан» завершила ряд инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли Украины. В частности, было введено в эксплуатацию современное автобусное и троллейбусное производство в Луцке. Инвестиции в этот проект уже превысили 100 млн. долл. На очереди введение в эксплуатацию второй очереди производства в Луцке.