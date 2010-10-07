РЖД ведет переговоры по таможенным процедурам на маршруте Москва-Киев

ОАО «РЖД» ведет переговоры с контролирующими органами с целью организовать погранично-таможенные процедуры на маршруте Москва-Киев во время движения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил вице-президент ОАО «РЖД» Михаил АКУЛОВ в ходе презентации бренда международного проекта высокоскоростного движения «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

«Это большой путь, который предстоит пройти: мы с украинскими коллегами уже в текущем году ведем переговоры по ускорению движения на действующей инфраструктуре. Для достижения цели по организации высокоскоростного движения необходимы работы по реконструкции инфраструктуры двух стран. Необходимо введения режима провидения погранично-таможенных процедур в движущем поезде и к консультациям с нашими контрольными органами мы уже приступили», - сказал М.АКУЛОВ.

По его словам, это сложная задача и эту работу нужно сделать на примере сообщения Санкт-Петербург – Хельсинки, где такие процедуры будут проводиться во время движения.

«На примере проекта Санкт-Петербург – Хельсинки мы видим, что это требует значительных капитальных вложений для обустройства инфраструктуры для контролирующих органов», - сказал вице-президент РЖД. Он отметил, что в крыле Финляндского вокзала проходит реконструкция помещений, которые выделены для таможенной и пограничной служб, а также санитарно-эпидемиологического контроля.

«Эти помещения необходимы для организации пункта пропуска «Финляндский вокзал» - такие работы ведутся и по вокзалу «Выборг», где идет реконструкция вокзала и выделения помещения для этих служб. Сегодня работы по созданию инфраструктуры и информационно-программного обеспечения оцениваются на 2010 год в 1 млрд. руб.», - сказал он.

По его словам, эти средства вкладывает сегодня РЖД, чтобы передать контролирующим органам.

«Это затратные технологии, которые требуют кроме нормативно-правового регулирования, что удалось сделать в предшествующие периоды, и работы на тех площадях, где свою деятельность будут осуществлять работники контролирующих органов», - сказал М.АКУЛОВ.

По его словам, такая работа быстро не делается, но это будет осуществлено.

«Сообщение между Киевом и Москвой перевести из ночного режима в дневной, – это цель достижимая», - подчеркнул М.АКУЛОВ.

Отвечая на вопрос, сколько нужно времени для реализации такого проекта, он сказал: «планы сегодня верстаются».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ранее заявил, что совместно с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ главы государств дали поручения ответственным ведомствам, чтобы они отработали механизмы, направленные на максимальное упрощение пересечения украинско-российской государственной границы. В частности, уточнил В.ЯНУКОВИЧ, актуальным является унификация правил приграничного и таможенного контроля.

Справка УНИАН. Сейчас поезда, курсирующие по маршруту Киев-Москва, делают две остановки на территории Украины и России для провидения пограничных и таможенных процедур.