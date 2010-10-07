В Киеве появятся бесплатные стоянки для вело- и мототранспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, за соответствующее решение на пленарном заседании VI сессии Киевского городского совета VI созыва проголосовали 97 депутатов.

Принятый документ обязывает руководителей или владельцев супермаркетов, торгово-развлекательных, а также спортивных центров Киева создать соответствующие стоянки на базе существующих автомобильных парковочных мест. Отныне это также будет одним из условий предоставления согласительной документации для размещения соответствующего предприятия или учреждения.