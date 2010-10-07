В Киеве появятся бесплатные стоянки для вело- и мототранспорта
14:20, 07 октября 2010Транспорт/Связь
1
В Киеве появятся бесплатные стоянки для вело- и мототранспорта.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, за соответствующее решение на пленарном заседании VI сессии Киевского городского совета VI созыва проголосовали 97 депутатов.
Принятый документ обязывает руководителей или владельцев супермаркетов, торгово-развлекательных, а также спортивных центров Киева создать соответствующие стоянки на базе существующих автомобильных парковочных мест. Отныне это также будет одним из условий предоставления согласительной документации для размещения соответствующего предприятия или учреждения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter