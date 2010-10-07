Запуск высокоскоростных поездов между Москвой и Киевом потребует нескольких лет

Организация высокоскоростного железнодорожного сообщения между столицами России и Украины потребует длительной работы и произойдет не в ближайшее время, сообщил вице-президент ОАО "РЖД" Михаил АКУЛОВ, передает РИА "Новости".

"Это большой путь, который предстоит пройти. Быстро это не произойдет, но это будет планироваться и осуществляться", - сказал в четверг журналистам М.АКУЛОВ, который участвует в презентации поезда Allegro в Петербурге.

По его словам, необходимо реконструировать железнодорожную инфраструктуру двух стран, а также решить вопрос с таможенными процедурами в поездах.

"Это такая же работа, которая проводилась по организации движения между Петербургом и Хельсинки", - сказал он, добавив, что в настоящее время российские и украинские железнодорожники договариваются о том, чтобы сократить время следования уже курсирующих между Москвой и Киевом поездов.

Напомним, в июне посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО заявил, что в ближайшем будущем скоростной поезд "Сапсан", возможно, свяжет Россию и Украину. Сроков реализации этого проекта посол тогда не назвал.