ДЖД отремонтировала свыше 6 тыс. грузовых вагонов «Укрзализныци»

В течение трех кварталов 2010 года в вагонных депо Донецкой железной дороги отремонтировано 6 227 грузовых вагонов парка «Укрзализныци», в частности, 284 крытых вагона, 5 852 полувагона, 88 универсальных платформ и пр.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ДЖД.

Кроме того, оздоровлено деповским и капитальным видами ремонта почти 3,5 тыс. грузовых единиц, которые находятся в собственности промышленных предприятий.

Также за 9 месяцев т.г. в условиях депо разными видами ремонта оздоровлен 501 пассажирский вагон.

Согласно сообщению, за январь-сентябрь 2010 г. текущим деповским ремонтом (ТР-3 - самым сложным) оздоровлено 14 маневровых тепловозов, 12 грузовых тепловозов, 20 электровозов. Капитально отремонтировано на заводах 7 электровозов и 8 маневровых тепловозов.

Справка УНИАН. В структуре Донецкой железной дороги 10 локомотивных и 13 вагонных депо. Кроме того, ремонт пассажирских вагонов выполняется в депо Донецк, Мариуполь и Дебальцево.