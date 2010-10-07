Украина и Словакия подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о воздушном сообщении

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО и посол Словацкой Республики в Украине Павел ГАНЖИК подписали Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Украины и правительством Словацкой Республики о воздушном сообщении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, церемония подписания состоялась в среду, 6 октября, в Киеве.

Как отмечают в ведомстве, внесение изменений и дополнений в Соглашение между правительством Украины и правительством Словацкой Республики о воздушном сообщении усовершенствует договорно-правовую базу для осуществления перевозок воздушным транспортом и будет способствовать постепенной либерализации воздушных перевозок на двустороннем уровне.

Подписание Соглашения позволит внедрить механизм инспектирования авиапредприятий с целью оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), перейти от процедуры утверждения тарифов к их мониторингу, а также ограничить вмешательство авиационных властей в процесс формирования тарифов. Кроме того, изменения в Соглашение о воздушном сообщении предоставят возможность назначенным авиапредприятиям заключать договоренности относительно выполнения перевозок с совместным использованием кодов и т.д.

Напомним, сейчас между Украиной и Словацкой Республикой действует Соглашение о воздушном сообщении, подписанное 23 мая 1994 года.