Прокуратура возбудила дело против должностных лиц Глуховской таможни

Прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц Глуховской таможни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, им инкриминируется злоупотребление служебным положением и служебная подделка при незаконном оформлении транзитных грузов.

Установлено, что на протяжении мая - августа текущего года на таможенную территорию Украины была ввезена в режиме «транзит» бытовая и компьютерная техника общей стоимостью свыше 13 млн. грн. Данные товары должны были перемещаться под таможенным контролем по территории государства с обязательным выездом из страны через пункт пропуска «Бачевск» Глуховской таможни. Однако после пересечения государственной границы Украины транзитные грузы были разгружены на ее территории.

После этого служебные лица таможни, действуя в интересах неустановленных лиц, осуществили незаконное таможенное оформление грузов без их реального выезда с территории Украины, внеся заведомо неправдивую информацию в официальные таможенные документы и компьютерные базы данных таможни, чем нанесли ущерб государству на 3,3 млн. грн.

Кроме этого, неустановленные лица неоднократно изготовляли печати и штампы, необходимые для проведения таможенного оформления документов, передавали их служебным лицам таможни, совершив таким образом преступление, предусмотренное частью 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Дело для организации досудебного следствия направлено в следственный отдел прокуратуры Сумской области.