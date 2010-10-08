На ЮЖД увеличен годовой план по модернизации путей

В рамках подготовки к Евро-2012 на Южной железной дороге (ЮЖД) увеличен план по модернизации путей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ЮЖД, годовой план проведения модернизации путей увеличен на 28,4 километра.

Так называемые дополнительные километры расположены между станциями Лозовая и Красноград - это направление определено как перспективный скоростной участок.

В целом, в 2010 году на Южной железной дороге будет модернизировано 100,4 км путей. В работах принимают участие все путевые машинные станции. Их главные помощники - путевые машины тяжелого типа Полтавского и Украинского центров механизации путевых работ.