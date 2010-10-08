В Ивано-Франковске к Евро-2012 построят мост и объездную дорогу

В Ивано-Франковске к Евро-2012 построят мост через Быстрицу Солотвинскую и объездную дорогу.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.

Согласно предоставленной информации, строительство объездной магистральной трассы и моста через реку Быстрица Солотвинская предусмотрено Соглашением между правительством и Ивано-Франковским областным советом, подписанным на этой неделе.

На данный момент разработано и выполнено технико-экономическое обоснование и проведен тендер и разработана проектно-сметная документация.

По словам городского председателя Виктора АНУШКЕВИЧУСА, эти объекты являются крайне важными не только для города, но и для области в целом. «Во-первых, единственный действующий мост через Быстрицу Солотвинскую получил серьезные повреждения во время наводнения в 2008 году и не справляется с большим потоком автотранспорта, – добавил городской председатель. - Во-вторых, значительно разросся и жилой микрорайон Пасечная, поэтому местные автодороги также требуют модернизации».

Стоимость проекта составляет около 200 млн. грн. Ожидают, что правительство выделит средства уже в ближайшее время.