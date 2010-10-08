УЗ электрифицирует участок Полтава Южная – Малая Перещепинская к концу года

«Укрзализныця» завершит модернизацию и электрификацию участка Полтава Южная – Малая Перещепинская к концу года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Полностью ввести в эксплуатацию участок Полтава – Кременчуг планируется в 2011 году. Напомним, отрезок Полтава Южная – Малая Перещепинская является одной из его составляющей.

По информации пресс-службы "Укрзализныци", сейчас на участке идут масштабные работы. В частности, на одноколейных участках уложено 2 км второй колеи и отремонтировано 2 км существующей, уложено 9 комплектов стрелочных переводов. Кроме того, идут работы по строительству контактной сети на участках Малая Перещепинская – Новосенжары и Новосенжары – Лещиновка. Железнодорожники также завершают электрификацию путей и парков станции Кременчуг.

Работы по электрификации участка Полтава – Кременчуг проводятся на развернутой длине 395,7 км, эксплуатационная длина составляет 119 км.

По мнению специалистов, перевод направления Полтава – Кременчуг – Бурты –Корыстовка на электротягу позволит увеличить пропускную способность железных дорог в направлении портов Черного моря, разгрузить основное Крымское направление (Запорожье – Мелитополь – Джанкой) и перевести часть пассажирских поездов на второй параллельный ход (Полтава – Кременчуг – Знаменка – Долинская – Николаев – Херсон – Вадим –Джанкой), а также снизить себестоимость перевозок.

Справка УНИАН. Согласно Программе электрификации железных дорог Украины на 2008-2020 гг., ей подлежат свыше 2000 км железнодорожных линий, в первую очередь, на стратегических направлениях. В частности, в течение 2012-2015 гг. для разделения грузового и пассажирского движения запланировано осуществить электрификацию участка Долинская – Николаев – Херсон – Джанкой Одесской и Приднепровской железных дорог, что позволит увеличить пропускную способность в направлении портов Черного моря

Также в течение 2012-2015 годов предусмотрено электрифицировать участок Полтава – Красноград – Лозовая, Красноград – Новомосковск для внедрения скоростного движения поездов на направлении Киев – Полтава – Красноград и от Краснограда на Днепропетровск, Харьков и Донецк.