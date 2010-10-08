На Кировоградщине начальник железнодорожного отдела милиции грабил поезда

Прокуратура Кировоградской области завершила расследование уголовного дела по обвинению начальника линейного отдела ст. Александрия ст. Знаменка Одесской железной дороги УМВД Украины, капитана милиции в организации ОПГ и совершении ряда ограблений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Милиционеру и еще 11 участникам преступной группы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3, ч.4 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 369 (дача взятки), ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что правоохранитель в составе организованной преступной группы с мая 2009 года по январь 2010 года совершил 13 краж товарно-материальных ценностей из поездов на общую сумму 580 тыс. грн.

Также установлено, что с целью прикрытия своих действий и предупреждения выявления ОПГ капитан милиции дважды давал взятку высокопоставленным сотрудникам УБОП УМВД в области в сумме 5 тыс. грн. и 12 тыс. дол.

На данное время семь участников ОПГ находятся под стражей, пять - находятся на подписке о невыезде.

Дело расследовано в полном объеме и направлено в суд для рассмотрения по сути.