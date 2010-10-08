АэроСвит" с 30 октября откроет воздушное сообщение между Киевом и Ташкентом

С 30 октября 2010 года компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" начинает полеты между Киевом и Ташкентом – столицей Республики Узбекистан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, рейсы в столицу Узбекистана будут осуществляться два раза в неделю – в четверг и субботу. Вылет в обратном направлении – в пятницу и воскресенье.

Как отмечается в сообщении, Ташкент станет очередным восточным пунктом полетов «АэроСвита», который в летний период 2010 года освоил три новых восточных направления: Киев–Нижневартовск, Киев–Батуми и Киев–Кутаиси, а также увеличил интенсивность полетов в Алматы, Астану и Тбилиси.

Благодаря сбалансированному развитию маршрутной сети "АэроСвит" в текущем году увеличил количество стыковочных рейсов через аэропорт "Борисполь" на 35%. В результате на 30% возрос авиационный транзит через Украину в направлениях запад-восток и север-юг.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В период летней навигации 2010 года авиакомпания обслуживает более 70 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок. Совместно с компаниями-партнерами "АэроСвит" также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие региональные административные центры Украины.

Собственный флот компании "АэроСвит – Украинские авиалинии" на сегодняшний день состоит из 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого совместно с другими украинскими перевозчиками-партнерами "АэроСвит" использует на ряде маршрутов самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Ан-148.