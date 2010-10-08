В поезде Киев–Днепропетровск с октября будет действовать электронный билет

«Укрзализныця» в октябре текущего года проведет эксперимент по внедрению электронного билета в поезде 166/165 Киев–Днепропетровск в реальных условиях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства

Как пояснили в «Укрзализныце», согласно нововведению, пассажир предъявляет распечатанный уникальный код проводнику вагона, который после считывания его с помощью специального устройства дает разрешение на посадку. По результатам эксперимента будет проведена презентация и принято решение о распространении продажи электронных билетов на другие поезда «Укрзализныци».

Как сообщает ведомство, с начала 2010 года пассажиры «Укрзализныци» зарезервировали и оформили через Интернет 99,5 тыс. мест, в частности, 32,2% из них – через отделения «Укрпочты». Через сеть было оплачено свыше 78 тыс. билетов.

Справка УНИАН. В 2009 году пассажиры «Укрзализныци» зарезервировали и оформили через Интернет 82,2 тыс. билетов, из них через сеть было оплачено 71,7 тыс., зарезервировано свыше 1 тыс. мест. 71% билетов пассажиры оформили в отделениях «Укрпочты».

Первый этап программы по бронированию мест через Интернет с последующим оформлением билета в кассе «Укрзализныця» внедрила 22 декабря 2008 года.

Второй этап программы, когда пассажир может оплатить через Интернет полную стоимость проезда и услугу заказа, был внедрен 30 марта 2009 года.

Получить справку о наличии свободных мест в поездах, стоимости проезда и оформить заказ можно, зайдя на официальный веб-сайт ведомства в раздел «Для пассажиров/Заказ билетов». Оплатить заказ можно платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, после предъявления которого он оформляет билет в любой кассе «Укрзализныци» в любой день до отправления своего поезда.