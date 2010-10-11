Крюковский вагоностроительный завод сократил выпуск пассажирских вагонов

ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-сентябре 2010 года, по сравнению с январем-сентябрем 2009 года, сократило выпуск пассажирских вагонов на 6%, или 1 вагон, - до 15 штук.

Об этом сообщили УНИАН в управлении экономики горисполкома Кременчуга.

По их данным, в сентябре было выпущено 4 пассажирских вагона. Кроме того, за 9 месяцев т.г. предприятие произвело 10 вагонов-метро.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

"Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.