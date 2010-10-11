КВЗ представит первый поезд с асинхронным приводом к юбилею Киевского метро

ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) представит в ноябре первый поезд метро с асинхронным приводом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Наблюдательного совета завода Владимир ПРИХОДЬКО.

«В начале ноября Киевский метрополитен будет праздновать свое 50-летие. Кременчужане к празднику подготовили свою новинку – поезд метро с асинхронным приводом. Сейчас заканчиваем его монтаж и апробирование. К 4 ноября сделаем, доставим в Киев и покажем поезд метро последнего поколения», - сказал В.ПРИХОДЬКО.

По его словам, опытный состав метро с асинхронным приводом облегчит обслуживание техники и позволит экономить электроэнергию.

Напомним, ранее вагоностроительный завод поставлял в Киев поезда метро с приводом постоянного тока.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.