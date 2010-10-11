МВД увеличило состав спецподразделения ГАИ особого назначения

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ подписал приказ, согласно которому в ближайшее время будет увеличен количественный состав и полномочия работников спецподразделения ДПС особого назначения при МВД, которое подчиняется ГАИ, и раньше называлось «Кобра».

Как сообщили УНИАН в Госдепартаменте ГАИ МВД Украины, этим приказом предусмотрено увеличение личного состава спецподразделения с 100 до 162 человек. В него войдут лучшие работники других спецподразделений МВД, в частности «Беркут», «Сокол».

Предусматривается, что работники этого подразделения в случае необходимости будут отрабатывать наиболее сложные по аварийности на дорогах и преступности регионы. Кроме сопровождения первых лиц государства и делегаций, выполнения обычных дорожно-патрульных заданий, они будут предотвращать незаконный оборот и перемещение наркотиков, оружия, контрабанды и тому подобное.

Работники этого спецподразделения будут носить обычную, как и сотрудники ГАИ, форму, единственное, что будет отличать – белые рубашки. Не исключено, отметили в ГАИ, что спустя некоторое время эта форма будет изменена.