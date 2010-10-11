«Богдан» в январе-сентябре увеличил производство легковых автомобилей на 2,4%

Корпорация «Богдан» в январе-сентябре 2010 года увеличила производство легковых автомобилей на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 12,547 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит корпорация «Богдан».

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре т.г. корпорация «Богдан» увеличила производство автобусов в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 697 штук, а также произвела 729 грузовых автомобилей.

Как сообщал УНИАН, корпорация «Богдан» планирует в 2010 году увеличить выпуск легковых автомобилей почти на 57% по сравнению с 2009 годом – до 22,6 тыс. штук, в первую очередь за счет реализации экспортной стратегии. При этом, согласно прогнозу корпорации, рынок легковых авто в Украине сократится почти на четверть по сравнению с 2009 годом – до 120 тыс. штук.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств разных типов. В ее состав входят 20 компаний.

В сентябре 2008 года корпорация «Богдан» ввела в эксплуатацию автомобильный завод по производству грузовиков в Черкассах проектной мощностью 15 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в организацию производства грузовиков составили почти 100 млн. грн.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по выпуску легковых автомобилей мощностью 120-150 тыс. автомобилей в год, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.