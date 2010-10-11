«Еврокар» в январе-сентябре увеличил производство автомобилей в 2,6 раза

Производитель автомобилей марок VW Group – ЗАО «Еврокар» (Ужгородский р-н, Закарпатская обл.) в январе-сентябре 2010 года увеличило производство автомобилей различных марок в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 4800 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «Еврокар».

В сообщении отмечается, что в сентябре «Еврокар» увеличил производство автомобилей различных марок на 71,6% по сравнению с сентябрем – до 1050 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году «Еврокар» сократил производство автомобилей различных марок на 90,1%, или 32,328 тыс. штук, по сравнению с 2008 годом, до 3564 штук.

Справка УНИАН. ЗАО «Еврокар» (с. Соломоново Ужгородского района Закарпатской области) является производителем автомобилей марок Volkswagen Group в Украине.

С сентября 2004 года компания ведет строительство второй очереди производственных мощностей, что позволит увеличить ежегодное производство автомобилей до 45 тыс. штук в год с одновременным углублением локализации производства на территории Украины.

Холдинг Volkswagen владеет марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley и некоторыми другими.