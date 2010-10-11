Гостаможслужба прекращает деятельность Мариупольской и Бердянской таможен

С целью оптимизации структуры таможенных органов, расположенных на территории Донецкой и Запорожской областей, Государственная таможенная служба Украины прекращает деятельность Мариупольской таможни путем присоединения к Восточной таможне и Бердянской – путем присоединения к Запорожской таможне.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, это предусмотрено приказом Гостаможслужбы №1188 от 8 октября 2010 года.

Процедуры по прекращению будут проходить с 12 по 15 октября т.г.

Соответственно, Восточная и Запорожская таможни определены правопреемниками присоединяемых таможен.