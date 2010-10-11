Работники ИМТП просят Президента взять под контроль судебный процесс с «Укртрансконтейнером»

Работники Ильичевского морского торгового порта (ИМТП) просят Президента Украины взять под контроль судебный процесс между портом и ЧП «Укртрансконтейнер».

Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава профсоюза работников ИМТП Сергей БРЫЗГАЛОВ.

По его словам, соответствующее обращение направлено Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, копии — в Минюст, Генпрокуратуру и СБУ.

В обращении профсоюза отмечается, что многочисленные комиссии неоднократно подтверждали факт невыгодности для государства и порта договора о совместной деятельности с ЧП «Укртрансконтейнер». В письме также отмечается, что при помощи некоторых представителей судебных органов, госучреждений реализуется схема захвата порта. По мнению С.БРЫЗГАЛОВА, махинациями является также то, что «Укртрансконтейнер» стал некоторое время назад британско-ирландским предприятием, тогда как ранее был российским.

В связи с этим Президента просят взять дело под личный контроль, поручить Минюсту, ГПУ и СБУ обеспечить соблюдение законности и интересов Украины и ИМТП в ходе судебного рассмотрения дела о разрыве договора о совместной деятельности.

«До рассмотрения апелляционной жалобы порта в прокуратуре Одесской области и Министерства транспорта и связи осталось 3 дня: 14 октября Апелляционный хозяйственный суд Одесской области будет рассматривать это дело, и у нас нет никакой уверенности, что судьи будут принимать правомерное решение. Сегодня на них оказывается огромное давление», - сказал С.БРЫЗГАЛОВ.

По его словам, портовики намерены отстаивать интересы своего предприятия, в ином случае не исключают массовых волнений. «Мы законопослушные граждане, но нас поставили к стенке, шага назад не будет. И если в Украине начнутся волнения — они начнутся с Ильичевска. Потому что мы контейнерный терминал не дадим. Сегодня контейнерный терминал — это 70% доходы госпредприятия», - сказал глава профсоюза.

Как сообщал УНИАН, ИМТП 10 сентября т.г. подал апелляцию в Апелляционный Хозяйственный суд Одесской области на решение Хозяйственного суда Одесской области от 30 августа т.г., которым было упразднено решение относительно разрыва договора совместной деятельности между ИМТП и ЧП «Укртранконтейнер».

Кроме того, профсоюз, как уполномоченный трудового коллектива, подал в том числе ходатайство о присоединении к указанному делу в качестве третьего лица на стороне порта, которое не заявляет самостоятельных требований.

Как считают в профсоюзе, 30 августа суд незаконно принял решение, поскольку основанием для решения стала статья в газете.

Напомним, с 1 июля 2009 г. УТК остановило хоздеятельность в ИМТП.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд Украины (ВСУ) 3 ноября 2009 г. удовлетворил кассационные жалобы Генпрокуратуры, Минтранссвязи и руководства Ильичевского морского торгового порта и признал недействительным договор о совместной деятельности между портом и ЧП «Укртрансконтейнер». ВСУ оставил в силе решение Хозяйственного суда Одесской области от 12 мая 2009 года о расторжении договора о совместной деятельности.

Справка УНИАН. Основными нарушениями, которые вменяют УТК, являются несвоевременное внесение ЧП «Укртрансконтейнер» своего взноса и, как следствие, несоблюдение плановых показателей развития контейнерного терминала, внесение взноса не в той валюте, которая предусматривалась договором, самовольный захват и использование имущества, которое в совместную деятельность не передавалось, финансирование собственных расходов за счет средств совместной деятельности, отказ предприятия компенсировать порту расходы, связанные с общей совместной деятельностью.

Договор о совместной деятельности между портом и «Укртрансконтейнером» был подписан в июне 2005 года.