Минтранс представил проекты новых морских транспортных магистралей

Министерство транспорта и связи Украины сегодня, 11 октября, в ходе инвест-форума стран-участниц транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТRАСЕСА) представило проекты новых морских транспортных магистралей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, украинская сторона представила пилотный проект по созданию новой линии ро-ро сообщения между Одесским портом и турецким портом Хайдарпаша. Как отмечают в министерстве, этот проект направлен на удовлетворение спроса со стороны турецких автоперевозчиков, поставляющих свои грузы в Европейский Союз. Создание нового коридора позволит развивать прямую двустороннюю торговлю и увеличить транзит через Одесский порт.

Кроме того, были презентованы планы по созданию новой магистрали пассажирских перевозок между Одесским и Ялтинским портами и портами Бургас (Болгария), Пирей (Греция) и Поти-Батуми (Грузия). Этот проект предусматривает установление сообщения между Черноморским и Средиземноморским регионами.

Также участникам заседания была предложена модернизация морского сообщения Одесса – Самсун (Турция) – Поти, что позволит перераспределить грузопотоки с автотранспорта Европы, Турции и Кавказа на морской транспорт.

Кроме того украинской стороной было предложено создание ро-ро и контейнерной линии Варна (Болгария) – Ильичевск – Керчь – Поти. Планируется модернизировать инфраструктуру портов и сократить количество операций по обработке судов по этому маршруту.

Справка УНИАН. Ро-ро — горизонтальный метод погрузки и выгрузки автотранспортных средств и вагонов на судно или с судна на их собственных колесах.