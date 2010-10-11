Кременчугский автосборочный завод увеличил производство в 2 раза

ООО "Кременчугский автосборочный завод" (Кременчуг, Полтавская обл.), входящее в корпорацию "АИС", в январе- сентябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличило производство в 2 раза на 2320 штук до 4597 автомобилей.

Об этом сказано в сообщении управления экономики горисполкома Кременчуга, переданном агентству УНИАН.

По их данным, в сентябре предприятие увеличило производство автомобилей более чем в два раза или на 322 автомобиля – до 632 автомобилей.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов. Компания предоставляет полный комплекс сервиса автомобилей, их предпродажную подготовку, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Чистый убыток ООО "Кременчугский автосборочный завод" в 2009 г. составил 121 млн 699 тыс. грн, что на 2,1% меньше, чем в 2008 г., когда убыток составил 124 млн 416 тыс. грн.