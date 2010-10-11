Крюковский ВСЗ планирует увеличить производство грузовых вагонов в 2,7 раза

ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Кременчуг, Полтавская обл.) по итогам 2010 года планирует увеличить производство грузовых вагонов в 2.7 раза или на 5700 вагонов - до 9 тыс. штук

Об этом УНИАН сообщил председатель правления предприятия Евгений ХВОРОСТ.

«В этом году, по сравнению с 2009 годом мы работали намного лучше. Если в 2009 году произвели 3000 вагонов, то за первое полугодие этого года – 4000. До конца 2010 года планируем изготовить более 9 000 грузовых вагонов», - сказал Е.ХВОРОСТ.

По его словам, в 2010 году завод активно экспортирует вагоны в Россию, Казахстан, Беларусь и Прибалтику.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза до 3 тыс. 300 штук