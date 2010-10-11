Крюковский завод получил разрешение на изготовление плацкартного вагона

Плацкартный вагон модели 61-779П, производства ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) получил разрешение на серийное изготовление.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что соответствующее разрешение утвердили члены межведомственной комиссии «Укрзализныци» и Белорусской железной дороги.

«Пассажирский вагон повышенной вместимости разработан по техническому заданию, согласованному с «Укрзализницей» и Белорусской железной дорогой. Он предназначен для перевозки пассажиров на железных дорогах с колеей 1520 мм в условиях низких тарифов. Вагон модели 61-779П рассчитан на перевозку 58 пассажиров и оснащен современными системами кондиционирования, отопления, энергообеспечения и сантехники», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза до 3 тыс. 300 штук