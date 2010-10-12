В Бангладеш поезд врезался в партийный митинг

Железнодорожный состав в понедельник врезался в толпу на станции в центральном Бангладеш, не менее шести человек погибли, 60 ранены, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По словам очевидцев, на станции Мулибари (Mulibari), в 130 километрах северо-западнее столицы страны Дакки, собралось большое количество местных жителей для участия в митинге оппозиционной Национальной партии Бангладеш. По неизвестной причине следующий в Дакку пассажирский поезд врезался в скопление митингующих. После этого разъяренные люди подожгли поезд и избили машиниста состава.

Прибывшему на место инцидента полицейскому спецназу пришлось разгонять недовольных с помощью слезоточивого газа. Подобные происшествия нередки в этом азиатском государстве, где состояние железнодорожных путей и сигнальных систем оставляет желать лучшего.

В конце сентября скорый поезд протаранил два автобуса в бангладешской столице Дакка, жертвами аварии стали, по меньшей мере, семь пассажиров, десятки человек получили ранения.