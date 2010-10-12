Литва хочет построить евроколею от Польши до Каунаса

Литва намерена построить линию с европейским размером колеи 1435 мм от польской границы до Каунаса и получить на ее строительство финансирование из средств Европейского союза, пишет сегодня газета «Гудок».

Как заявил в ходе состоявшегося в Минске IV Белорусского транспортного конгресса «Транспорт и логистика» министр транспорта и коммуникаций Литвы Элигиюс Масюлис, «линия станет частью новой железнодорожной системы Rail Baltica. Начало реализации проекта планируется на 2013 год. Финансирование строительства линии будет осуществляться из трех источников – средств, выделяемых ЕС, собственных денег «Литовских железных дорог», а также частных инвесторов».

Общий объем инвестиций будет окончательно определен после составления технической документации. Господин Масюлис ориентировочно оценивает его в $200 млн. Помимо самой железнодорожной линии, в Каунасе будут построены транспортно-логистические терминалы и перегрузочный центр.

Он даст возможность быстро перераспределять грузы из вагонов евроколеи на подвижной состав, курсирующий на «пространстве 1520», а также на автомобили.

Начальник отдела по тарифам дирекции по грузовым перевозкам «Литовских железных дорог» (ЛЖД) Владас Абрамзявичус заявил, что проект линии с евроколеей упростит реализацию долгосрочных планов развития магистрали.

«Наша стратегическая цель – участие в развитии трансконтинентального транзитного коридора между ЕС и странами Тихоокеанского региона, прежде всего Китаем. Строительство новой линии не только ускорит перевозки между ЕС и государствами «пространства 1520», но и повысит грузооборот по транзитному коридору ЕС – Китай. К новой линии уже проявляют интерес не только грузовладельцы и экспедиторы, но и, например, стивидоры стран Балтии и Калининградской области», – подчеркнул он.

Ведущий эксперт по логистике ОАО «ТрансКонтейнер» Лев Матюшин заявил «Гудку», что строительство линии евроколеи в Литве имеет смысл для обслуживания локальных перевозок с Польшей.

«Вряд ли следует воспринимать этот проект в увязке с развитием межконтинентальных транспортных коридоров. Для того чтобы он стал их частью, нужна грузовая база, сопоставимая, например, с той, которая просматривается в проекте продления в Европу колеи 1520 мм, причем в обоих направлениях перевозок. Здесь же эта база неочевидна. Поэтому и рассматривать новую линию стоит именно как региональный транспортный проект, обслуживающий страны Балтии, Польшу и, возможно, Белоруссию», – отметил эксперт.