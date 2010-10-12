Украина и Казахстан - лидеры СНГ по темпам восстановления грузоперевозок

Украина и Казахстан возглавили рейтинг СНГ по темпам перехода от глубокого падения объемов грузоперевозок к высоким темпам роста.

Таковы данные Статкомитета СНГ по итогам работы транспортного комплекса Содружества за 8 месяцев 2010 г.

Так, Украина, утратившая за 8 месяцев 2009 г. свыше 31% объема грузоперевозок (2-е место по темпам спада в рамках СНГ), в текущем году заняла 3-е место по скорости роста (+12,9%, до 384,6 млн тонн). Казахстан, потерявший в 2009 г. 11,9% объемов (4-е место соответственно), в текущем году показал абсолютное лидерство по темпам роста – 19,4%, до 1288 млн тонн.

Второй по темпам роста в текущем году стала Армения (+13,4%, до 5,5 млн тонн за 8-месячный период), сохранившая в предыдущем году положительную динамику (+0,1%). Россия, третья по темпам спада в предыдущем году (-23,8% за 8 месяцев 2009 г.), в текущем году также показала снижение (-1,2%, до 1862 млн тонн).

Наихудшие показатели динамики демонстрирует Молдова. За 8 месяцев предыдущего года транспортный комплекс страны потерял свыше 60% загрузки (наибольший спад в рамках СНГ). За этот же период текущего года снижение составило еще -1,7%, до 4,7 млн тонн.

В секторе пассажирских перевозок лидерами роста, с большим отрывом, за 8 месяцев стали Казахстан и Таджикистан (+20,3%, до 1288 млн чел., и +14,4%, до 333,9 млн соответственно). В числе показавших спад – Украина (-7.3%, до 2770 млн чел.), Россия (-3,6%, до 9407 млн), Молдова (-2,8%, до 62,7 млн). Переход от падения к росту продемонстрировал единственный представитель СНГ – Беларусь (-5,1% годом ранее; +4,2% в текущем году).