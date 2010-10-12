ПЖД отремонтировала к осенне-зимнему сезону более 5,26 тыс. грузовых вагонов

Приднепровская железная дорога отремонтировала к осенне-зимнему сезону более 5,26 тыс. грузовых вагонов, 45 локомотивов – почти 100% от запланированного объема.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Также, по состоянию на сегодняшний день, проведен ремонт 309 км железнодорожного пути из 370 км по плану. Более 2,38 тыс. стрелочных перевода оборудованы «пневмообдувкой» для уборки сухого снега, на 234 переводах установлено электрообогревательное оборудование, которое используется при обледенении.

Для борьбы со снегом службой путей подготовлено 22 снегоуборочные машины СМ-2 и 20 мощных снегоочистителей СДПМ.

Во всех подразделениях ПЖД принимаются меры по обеспечению бесперебойной и эффективной работы железнодорожного транспорта в условиях холодов.