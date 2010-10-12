Московское метро приватизируют не раньше 2013 года

Московский метрополитен и еще 13 предприятий останутся в госсобственности до 2013 года. Постановление об этом подписал врио мэра Москвы Владимир Ресин, сообщает k2kapital.

Документом устанавливается перечень государственных унитарных предприятий, подлежащих приватизации в течение трех лет, перечень предприятий, сохраняемых в форме ГУПов до 2013 года, а также перечни ГУПов, подлежащих преобразованию в казенные предприятия, государственные учреждения Москвы и ликвидации.

Отметим, что среди предприятий, не подлежащих приватизации до 2013 года, также «Мосгортранс», «Мосгаз» и «Мосводосток».

Ранее член правления компании «Газпром» и глава «Межрегионгаза» Кирилл Селезнев заявлял, что холдинг намерен купить «Мосгаз», как только столичное правительство выразит готовность их продать.