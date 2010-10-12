Инвестиции Укртелекома в 2010 году составят более 1,1 млрд.грн.

Инвестиционный план Укртелекома на 2010 год утвержден в объеме 1,106 млрд.грн. Об этом сообщается в проспекте эмиссии именных процентных обычных облигаций серий J и K, которым располагает УНИАН.

Компанией Укртелеком определены стратегические задания на развитие новых перспективных услуг – расширение широкополосного доступа к сети Интернет, строительство зоновых волоконно-оптических линий связи, строительство сети мобильной связи 3-го поколения стандарта UMTS.

При этом на развитие новых технологий, в том числе на реализацию проектов, которые предусматривают завершение строительства переходного объекта расширения сети скоростного доступа к сети Интернет на оборудовании ECI HiFocuS 5, расширение сети широкополосного доступа по технологии ADSL, расширение емкости транспортной мультисервисной IP-сети и другие проекты планируется направить более 651 млн.048 тыс. грн.

На развертывание сети мобильной связи запланированный объем инвестиций составляет почти 222,9 млн. грн.

На реконструкцию магистральной сети для потребностей IP/MPLS, зоновой сети и

модернизацию транспортной IP-сети (расширение международных переходов) планируются направить более 119 млн. грн.

На другие направления инвестиционной программы предусмотрены инвестиции в размере почти 114 млн. грн.

В результате инвестиционной деятельности, в 2010 году компания планирует увеличить

количество абонентов мобильной связи более чем в 2 раза, а абонентов широкополосного доступа к Интернет - в 1,5 раза.

Справка УНИАН. Укртелеком – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и др. Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд.грн., убытки компании составили 456,4 млн.грн.