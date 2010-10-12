ДТП в Днепропетровской области. Погибли 37 человек
11:03, 12 октября 2010Транспорт/Связь
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12 - травмированы
В дорожно-транспортном происшествии в городе Марганец Днепропетровской области погибли 37 человек, еще 12 получили травмы.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте ГАИ МВД Украины.
По предварительным данным, сегодня утром рейсовый автобус «Мерседес» на железнодорожном переезде выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маневровым локомотивом, который обслуживает одно из местных промышленных предприятий.
Ранее сообщалось об около 15 погибших и 10 травмированных.
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