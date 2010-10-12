ДТП в Днепропетровской области. Погибли 37 человек

В дорожно-транспортном происшествии в городе Марганец Днепропетровской области погибли 37 человек, еще 12 получили травмы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте ГАИ МВД Украины.

По предварительным данным, сегодня утром рейсовый автобус «Мерседес» на железнодорожном переезде выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маневровым локомотивом, который обслуживает одно из местных промышленных предприятий.

Ранее сообщалось об около 15 погибших и 10 травмированных.