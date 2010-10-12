Укрзализныця назвала предварительную причину ДТП в Днепропетровской обл.: нарушение правил водителем автобуса

Предварительной причиной ДТП, случившего 12 октября в 9 часов утра на переезде на 116 км перегона Никополь-Марганец Днепропетровской области (Приднепровская железная дорога), где произошло столкновение локомотива и автобуса «Богдан», стало нарушение водителем автобуса правил дорожного движения в части следования через железнодорожный переезд.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», окончательные причины ДТП будут установлены соответствующей комиссией по завершении расследования.

Согласно сообщению, переезд имеет исправно работающую звуковую и световую сигнализацию, видимость на переезде в обе стороны составляет более 700 метров.

Как отмечают в ведомстве, водитель автобуса проигнорировал запрещающие сигналы светофора переездной светофорной сигнализации и выехал на переезд в непосредственной близости от приближавшегося поезда, в результате чего произошло столкновение с локомотивом.

По предварительной информации ведомства, автобус выполнял рейс Марганец-Никополь. Сейчас устанавливается количество погибших и пострадавших.

"Укрзализныця" еще раз обращается к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения и не рисковать своей жизнью и жизнью посторонних людей.

Напомним, по данным ГАИ, сегодня утром в городе Марганец Днепропетровской области в результате столкновения пассажирского автобуса с поездом погибло 37 человек, еще 12 получили травмы.